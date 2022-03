Bénin: l’équipe rectorale de l’UNSTIM désormais au complet

Le corps enseignant en appelle à une franche collaboration et une synergie d’action entre les différents acteurs pour la réussite de la mission de l’équipe rectorale. A noter que de nouveaux directeurs, directeurs adjoints, doyens et vices doyens ont été également récemment nommés à la tête des différentes entités de l’UNSTIM.

Nous devons créer au sein des vices-rectorats des outils de gouvernance afin de répondre aux enjeux de l’enseignement supérieur. Ces enjeux se résument comme suit : la professionnalisation des formations, la qualité de la formation, de la recherche et de l’innovation répondant aux besoins de l’économie et de la société, l’employabilité et l’insertion professionnelle des apprenants.

Thierry Gorlon Godjo et Edmond Codjo Adjovi rejoignent l’équipe rectorale à la tête de l’UNSTIM d’Abomey. Ils ont été respectivement nommés aux postes de Vice-recteur chargé de la Coopération et Vice-recteur chargé des Affaires Académiques. Suite à leur désignation, résultat d’un appel à candidatures, ils ont été investi dans leurs missions par le Conseil d’Administration.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.