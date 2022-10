Bénin: Léonard Valère Houssou limogé de son poste de DG/FNDA

Léonard Valère Houssou n’est plus le Directeur général du Fonds nationale de développement agricole (FNDA). Il a été limogé de son poste, a appris BENIN WEB TV ce mercredi 12 octobre 2022.

Récemment cité dans une affaire de malversations financières, Léonard Valère Houssou a été relevé de ses fonctions à la tête du Fonds nationale de développement agricole (FNDA). Dans le dossier de malversation, le désormais ex-DG/FNDA et certains de ses collaborateurs avaient été écoutés par la Brigade économique et financière (Bef).

Le FNDA est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) est, en outre, régi par toutes autres dispositions réglementaires et lois en vigueur dans le secteur agricole.

Le FNDA a pour mission de « promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de l’orienter par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire en encourageant la promotion des filières agricoles ».