Bénin: l’émouvant témoignage de la chanteuse Faty sur Konnie Touré après son mariage

- Publicité-

Alors que le mariage religieux de Konnie Touré continue de faire la Une des médias, la chanteuse originaire du Bénin, Faty, a souhaité faire part d’un poignant témoignage à propos de l’animatrice ivoirienne, qui a longtemps été l’objet de railleries en raison de son statut de célibataire.

Konnie Touré s’est finalement mariée avec Abdoufata Cho Mahamadou, un taekwondoiste âgé de 33 ans, à l’âge de 41 ans. La cérémonie de mariage a eu lieu ce jeudi 27 avril 2023 à la mosquée de la Riviera Golf en Côte d’Ivoire. Un mariage qui a suscité une avalanche de réactions, y compris celle de la chanteuse béninoise Faty, qui a partagé un témoignage touchant sur sa page Facebook.

Dans un long post sur sa page Facebook, Faty a révélé que Konnie Touré avait été l’une des deux femmes, outre elle-même, qui avaient inspiré son titre « Aïcha ». « Il me souvient en 2019, j’étais en Côte d’Ivoire pour le tournage de mon clip. Ma marraine autour d’un café, me faisait la proposition de composer une chanson qui parle de la souffrance des femmes humiliées, insultées parce qu’elles ne sont pas mariées, ou qu’elles n’ont pas d’enfants jusqu’à un certain âge! Elle me donnait son propre exemple et a cité dame Konnie Touré qui dans le temps, « serait » victime de moquerie parce que vivant la même situation« , a-t-elle indiqué.

- Publicité-

Faty se rappelle de la douleur et la souffrance qu’elle avait ressenties en entendant les mots de sa marraine et en pensant à la situation de Konnie Touré. Elle a déclaré avoir retenu ses larmes à ce moment-là, mais que le lendemain, elle avait écrit les paroles de sa chanson « Aïcha », qui était devenue un succès.

Très joyeuse, la chanteuse n’a pas caché la fierté et la joie qu’elle ressent pour la présentatrice ivoirienne. « 4 ans plus tard! Bim! Dieu a parlé! Elle est mariée. Regardez la photo! C’est pas les mariages où c’est la femme qui est tellement contente car enfin mariée là inh! Observez la joie de l’homme, on sent la fierté, la joie d’être l’époux de cette merveilleuse femme! Je suis émue aux larmes« , a-t-elle témoigné.

Pour finir, elle a exhorté les femmes à travailler sur elles-mêmes chaque jour, à être la meilleure version d’elles-mêmes et à ne pas se presser pour se marier à cause du regard des autres. Elle a encouragé les femmes à rechercher un homme aimant et respectueux, qui saura mettre un sourire franc dans leur cœur et sur leur visage.

Articles similaires