Bénin: l’église catholique obtient son agrément pour lancer sa télévision

L’église catholique du Bénin est autorisée par la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) pour mettre en place sa télévision. C’est l’une des informations issue de la première session ordinaire de l’année pastorale 2023-2024 de la conférence épiscopale du Bénin.

Dans un communiqué rendu public mercredi 22 Novembre au terme des assises de la conférence épiscopale du Bénin (CEB) dans le cadre de la première session ordinaire de l’année pastorale2023-2024, les évêques ont remercié la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) qui a donné son accord pour l’installation d’une télévision confessionnelle par l’église catolique.

« Les démarches en vue de l’acquisition d’une télévision catholique au Bénin ont connu une avancée significative avec l’obtention de l’agrément. Les évêques du Bénin remercient la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication pour ce grand pas franchi » , peut-on lire dans le communiqué des évêques.

Pour le reste du processus, les évêques comptent sur la nette détermination, la franche collaboration et la généreuse contribution spirituelle et financière de tous les fils et fille du Bénin.