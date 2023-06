Bénin: l’église catholique a organisé une marche verte contre les sachets plastiques

La marche verte contre les sachets plastiques organisée par l’archevêque de Cotonou a eu lieu le jeudi 29 juin 2023. Cette initiative de l’église catholique est un composant du programme « l’Eglise verte » initié par l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji.

L’église catholique, du moins le diocèse de Cotonou a lancé le programme « l’église verte » initiée par l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji pour contribuer à la protection de l’environnement. C’est à travers une marche verte contre les sachets plastiques que les activités entrant dans le cadre de ce programme a été lancé jeudi 29 Juin 2023.

Cette marche verte contre les sachets plastiques a mobilisé une foule impressionnante de participants qui a pris départ de la place de l’Etoile rouge pour ensuite chuter sur la paroisse Saint Michel de Cotonou en passant par Saint Jean et Maro-militaire.

La plupart des participants ont arboré des T-shirts verts, blancs et rouges conçus pour la circonstance. Sur les pancartes tenues par certains marcheurs on pouvait lire des messages incitants à la protection de l’environnement: * »halte à l’importation des sachets plastiques au Bénin », « optons pour sacs biodégradables », « Les sachets plastiques, je dis non et toi? » …*.

La marche conduite en personne par Monseigneur Roger Houngbédji, a connu la participation de Bertin Bossou, directeur de la gestion des pollutions et nuisances Représentant le ministre du cadre de vie et du transport en charge du développement durable, des religieuses, des prêtes et des laïcs.

Le programme « l’église verte » a été lancé le 16 mars 2023 au chant d’oiseau de Cotonou par Mgr Roger Houngbédji. Le programme a été initié en réponse à la préoccupation du Pape François relative aux défis urgents pour la santé humaine à la quête des solutions aux problèmes environnementaux.

Selon l’archevêque de Cotonou, l’initiative vise à préserver une planète vivable non seulement pour aujourd’hui mais aussi pour la génération à venir. « Aujourd’hui plus que jamais, les hommes et femmes de notre temps sont appelés à prendre pleinement conscience de leurs mauvais comportements qui sont à la base de la destruction de l’écosystème, un bien divin et de la pollution de l’environnement, notre patrimoine commun« , a lancé Mgr Roger Houngbédji qui a invité les béninois à un changement de Paradigme.

« L’usage des sachets plastiques devient pour nous aujourd’hui, un mode de vie et une pratique dont il nous est difficile de nous départir », a-t-il indiqué en espérant que la marche de ce jeudi va pousser à un changement de comportement.