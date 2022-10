Bénin – Législatives 2023: les confessions religieuses s’organisent pour la paix

Des confessions religieuses se donnent la main pour œuvrer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale pour des élections législatives prévues pour le dimanche 08 Janvier 2023.

Le 08 Janvier 2023, les béninois seront aux urnes pour élire leurs représentants à l’assemblée nationale. Pour que ces élections se déroulent dans la paix et dans la cohésion sociale, deux confessions religieuses s’organisent pour sensibiliser les populations à la ,paix. Il s’agit de la Fondation Malehossou et la Fondation de l’Archidiocèse de Cotonou (FAC).

En effet, les deux confessions religieuses entendent travailler en synergie, mener des actions concrètes qui contribuent à la préservation de la paix. Pour la réussite de cette mission de paix, les deux confessions religieuses se sont allées à la rencontre l’une de l’autre.

La finalité de cette action synergique est de travailler pour faire des élections législatives du dimanche 08 Janvier 2023, des élections qui préservent la paix et la cohésion entre les béninois. Pour le Conseiller chargé des relations publiques de la Fondation de l’archidiocèse de Cotonou, Joseph Ogouchi, c’est une première fois au Bénin de voir deux organisations humanitaires se mettre ensemble afin de conjuguer les efforts, les idées ensemble pour des projets d’avenir dont le but est de préserver la paix.



A l’en croire, cette rencontre a permis le rapprochement de la communauté musulmane avec celle catholique. Notons que ce rapprochement vise à conclure un partenariat pour des projets communs dans les domaines de la paix, du renforcement de l’unité nationale et de la charité.

L’Archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji est bien séduit par la démarche de la communauté musulmane. Selon lui, le rapprochement entre les deux fondations permettra de régler beaucoup de problèmes dans la société notamment ceux liés au terrorisme qui secoue le Bénin depuis un moment et les problèmes des prisonniers. Selon lui, les deux Fondations travailleront pour la libération des détenus. De même, tout en saluant les membres de la fondation de l’Archevêque de Cotonou, l’Imam Souhala Mohamed Sadikou, a invité d’autres fondations à se joindre à elles pour une lutte efficace contre les maux qui minent le développement du Bénin.

Il faut rappeler qu’en dehors de ces deux fondations, toutes les institutions impliquées dans l’organisation des élections législatives de 2023 ont pris l’engagement d’œuvrer pour que les élections soient les plus libres, transparentes et inclusives possibles.