Bénin – Législatives 2023: la Céna annonce le deadline pour recevoir les dossiers de candidature

La date du dépôt des dossiers de déclaration des candidatures pour le compte des élections législatives de 2023 a été communiquée ce lundi 3 Octobre 2022 aux représentants des partis politiques lors d’une séance d’échanges avec la CENA.

La commission électorale nationale autonome (CENA) va réceptionner les dossiers de candidature des partis politiques en lice pour les élections législatives de 2023 du 28 Octobre au 02 Novembre. La date a été communiquée aux représentants des partis ce lundi 03 Octobre 2022 lors d’une séance organisée par la commission électorale nationale autonome (CENA).

La séance d’échanges entre les responsables de la commission électorale nationale autonome (CENA) et les représentants des partis politiques a eu lieu ce matin dans les locaux de l’institution. Plusieurs partis politiques étaient représentés à cette séance. Il s’agit entre autres de l’Union progressiste, le Renouveau (Upr), du Bloc républicain (Br), de Les démocrates (Ld) et de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe).

Quatre communications ont meublé les échanges et ont porté sur la présentation du chronogramme des élections législatives du 8 janvier, les rôles et les responsabilités des partis politiques dans le processus électoral, le processus de gestion des déclarations de candidatures et le projet du calendrier électoral. Par ailleurs, la campagne électorale pour le compte de cette compétition va s’ouvrir le 23 décembre de l’année en cours.