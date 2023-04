Bénin: Léandre Houngbédji justifie la nomination de Minou Chrys-Tayl à l’INF

La blogueuse camerounaise Minou Chrys-Tayl est au cœur de l’actualité béninoise depuis sa rencontre avec le président Patrice Talon. En effet, au cours de ses échanges avec le Chef de l’État, il lui a été annoncé sa nomination comme Chargée de communication à l’Institut National de la Femme (INF). Une nomination qui a suscité de vives réactions, mais qui est justifiée selon le Porte-parole du gouvernement.

Minou Chrys-Tayl a pu accéder à l’INF grâce à son profil et à son vécu. C’est en résumé les raisons évoquées par Wilfried Léandre Houngbédji pour justifier la nomination de la Camerounaise. « C’est son profil, ses compétences et son vécu qui plaident en sa faveur comme chargée de communication à l’INF », a-t-il dit, selon les propos rapportés par le quotidien Le Béninois Libéré.

Elle a un vécu qui a fait qu’elle a été identifiée par le gouvernement pour apporter sa contribution à une plus grande visibilité de l’Inf et à une plus grande efficacité de son action aux côtés de la Secrétaire Exécutive, aux côtés de la présidente et de tous les autres cadres de l’INF.

Wilfried Léandre Houngbédji