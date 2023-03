Bénin: Léandre Houngbédji jure que Patrice Talon ne veut pas d’un 3e mandat

L’actualité au Bénin est marquée ces derniers jours par des appels à un 3e mandat pour le compte du président Patrice Talon. Interrogé ce vendredi, au cours de ses échanges avec la presse en ligne, le Porte-parole du gouvernement a indiqué la position du Chef de l’Etat sur cet activisme mené par certains de ses soutiens.

Les déclarations de Jacques Migan, Loth Houénou et Bertin Koovi, appelant Patrice Talon à briguer un 3e mandat n’engagent qu’eux. C’est ce qu’il convient de retenir de la réponse du Porte-parole du gouvernement sur la question de 3e mandat. Wilfried Léandre Houngbédji a été formel devant la presse en martelant que Patrice Talon ne veut pas d’un 3e mandat.

Chaque fois que vous entendez ces personnes, opposez-leur ce que le président lui-même avait déjà dit. C’est son second mandat. Wilfried Léandre Houngbédji

Pour Léandre Houngbédji, Patrice Talon est un homme d’honneur qui sortira par la grande porte. « Il a renforcé les clauses de limitation de mandat dans la Constitution en disant que nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République. Cette Constitution a été plus loin en disant que la révision effectuée n’instaure ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution », a-t-il rappelé.

Rendez-vous en 2026…

Wilfried Léandre Houngbédji fait foi à la parole de Patrice Talon et donne rendez-vous en 2026. « Laissez les politiciens faire leur débat politique. Prenez rendez-vous. Vous verrez comment le président Patrice Talon sortira par la grande porte. L’opinion nationale et internationale retiendra qu’un président de la République populaire, en fin de mandat décide de se conformer scrupuleusement à ce que la constitution en vigueur en ce moment a prévu. C’est ça le plus important », a-t-il dit.