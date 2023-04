Bénin: Léandre Houngbédji invite les gaymans à postuler au concours militaire

- Publicité-

Pour défendre la cybercriminalité et dédouaner la responsabilité des jeunes, certaines personnes évoquent le chômage. Selon eux, le manque d’emploi serait l’une des causes principales du crime. Face à cet argument, le Porte-parole du gouvernement a apporté une réplique.

Le gouvernement a annoncé le recrutement de 5000 jeunes gens pour le compte de l’armée. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, il s’agit là d’une grosse opportunité d’emploi pour les cybercriminels. « Ceux qui disent que c’est parce qu’il n’y a pas d’emploi et que c’est la raison pour laquelle, les jeunes s’adonnent à cette activité, vous pouvez leur dire maintenant qu’il y a 5000 places à prendre », a-t-il déclaré.

« Si on est conséquent, on peut postuler aux emplois qui sont offerts et sortir des chemins peu recommandables. Il y a 5000 postes qui sont ouverts sur 2023 – 2024…Dites-leur de postuler, ils auront un emploi… », a martelé le Porte-parole du gouvernement.

A l’analyse des propos de Wilfried Léandre Houngbédji, les jeunes cybercriminels n’ont pas un autre choix que d’abandonner ce chemin. De toutes les façons, il a été formel en indiquant que la traque va continuer de plus belle.