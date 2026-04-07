Bénin : le tiktokeur Valère Noukonmè condamné à 5 ans de prison ferme pour cybercriminalité

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans une affaire mêlant réseaux sociaux, atteinte à la pudeur et cybercriminalité. Le tiktokeur béninois Valère Noukonmè a été condamné à 60 mois de prison ferme, soit cinq ans, pour des faits liés à ses activités en ligne.

L’affaire remonte à octobre 2025, lorsque l’intéressé avait été interpellé par les agents du Centre national d’investigations numériques (CNIN). En cause : la diffusion en direct sur TikTok de contenus à caractère sexuel, qui avait rapidement suscité une vive polémique. Au cours de l’enquête, les autorités ont procédé à l’exploitation du téléphone portable du mis en cause. Cette analyse technique a permis de mettre au jour des éléments supplémentaires, présentés comme liés à des activités d’escroquerie via internet.

Devant la juridiction spécialisée, Valère Noukonmè a contesté les accusations portées contre lui. Mais le ministère public a maintenu ses charges, évoquant notamment des pratiques assimilées à des arnaques en ligne, connues sous les appellations de « plan love » ou « plan cul ».

À l’issue du procès, la CRIET a suivi en grande partie les réquisitions du parquet, qui avait sollicité une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende. La condamnation prononcée confirme ainsi la volonté des autorités béninoises de renforcer la lutte contre les infractions numériques et les dérives liées à l’usage des réseaux sociaux.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue face à la cybercriminalité au Bénin, où les juridictions compétentes multiplient les poursuites pour encadrer les pratiques en ligne et sanctionner les abus.