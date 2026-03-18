Bénin : le tiktokeur Billy, du couple Molly-Billy, placé sous mandat de dépôt par la CRIET

Arsène Kplédo, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Billy, a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 18 mars 2026 après sa présentation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Arrêté environ une semaine plus tôt, le créateur de contenu, dont l’audience est programmée au 23 avril 2026, fait l’objet d’accusations qui demeurent, à ce stade de la procédure, peu précisées par les autorités judiciaires.

La décision de placement en détention provisoire a été prise à l’issue de son audition à la CRIET, juridiction spécialisée dans les délits économiques et les infractions liées au terrorisme. Le mandat de dépôt signifie que le mis en cause reste privé de liberté en attente de l’examen de son dossier lors de l’audience publique fixée par le tribunal.

Figure largement identifiée sur les plateformes sociales béninoises, Billy s’est fait connaître au sein du duo « Molly et Billy ». Le couple a suscité une importante visibilité en partageant des éléments de leur quotidien, souvent présentés comme modestes, et en racontant une histoire d’attachement qui a retenu l’attention d’une large audience en ligne. Le jeune homme est également père d’un nourrisson âgé d’environ deux mois au moment de son placement en détention.

Une notoriété née d’une histoire d’amour numérique

Aux côtés de sa partenaire, Billy a construit une communauté autour de vidéos et de contenus centrés sur la vie de couple, la parentalité et les difficultés matérielles quotidiennes. Le format narratif adopté par le duo a contribué à créer une relation de proximité avec des abonnés nombreux et fidèles, qui ont suivi l’évolution de leur vie privée et professionnelle sur plusieurs mois.

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Outre la production de contenus de divertissement, Arsène Kplédo se présentait comme un intervenant sur les questions liées à la monétisation des comptes sur les réseaux sociaux. Selon ses publications antérieures, il s’intéressait aux mécanismes de génération de revenus en ligne et se positionnait comme une ressource pour des créateurs cherchant à rentabiliser leur présence numérique.

Depuis l’annonce de son arrestation et de sa mise en examen, les réactions se sont multipliées sur les plateformes sociales : partages, commentaires et demandes d’information émanent d’internautes et de membres de la communauté qui suivent le parcours du couple. Les éléments précis des accusations n’ont pas été rendus publics, et les autorités judiciaires n’ont, jusqu’à présent, pas communiqué de détail sur l’acte d’accusation.

La convocation de la CRIET et la tenue prochaine de l’audience le 23 avril 2026 font désormais partie du calendrier judiciaire officiel. En attendant l’examen contradictoire du dossier devant la juridiction compétente, la procédure pénale se poursuit selon les étapes prévues par le code de procédure pénale