Bénin : le statisticien Fulbert Allognissodé nommé Directeur des Examens et Concours

Le gouvernement a procédé à une nouvelle nomination dans le secteur de l’enseignement. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2026, l’exécutif a nommé Fulbert Allognissodé au poste de Directeur des examens et concours.

Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation au sein du dispositif chargé de la gestion des examens et concours scolaires au Bénin. Fulbert Allognissodé prend ainsi la tête d’une direction stratégique, appelée à jouer un rôle central dans la préparation, l’organisation et le suivi des évaluations nationales.

Avant cette décision, la Direction des examens et concours du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle avait été confiée à Biao Karimou Inoussa à titre intérimaire, après le départ d’Armand Kuyema Natta, appelé à d’autres fonctions au sein du gouvernement.

Avec cette nomination, le gouvernement entend assurer la continuité dans la conduite des examens et concours, à un moment où le secteur éducatif reste marqué par d’importants enjeux d’organisation, de calendrier, de crédibilité et de transparence dans les évaluations.

Fulbert Allognissodé aura notamment la responsabilité d’accompagner les différentes étapes liées aux examens nationaux, en coordination avec les structures techniques du ministère et les acteurs du système éducatif.

Un statisticien émérite

Le nouveau patron des Examens et Concours est docteur en Statistiques-Probabilités. Il a soutenu sa thèse le 12 décembre 2019 à l’Institut de mathématiques et de sciences physiques, avec la mention « Très honorable ». Ses travaux ont porté sur l’analyse stochastique, dans le domaine de la théorie des probabilités.

Au-delà de son profil scientifique, Dr Fulbert Allognissodé est également connu dans l’espace politique béninois. Cadre du Bloc Républicain, il était tête de liste du parti dans l’arrondissement de Lokossa lors des élections communales de 2026.