Bénin: le redoutable cybercriminel « Willy » séjourne désormais à la prison civile de Missérété

En effet, la loi portant lutte contre la corruption, adoptée en 2011, en son chapitre XV (« Des infractions cybernétiques, informatiques et de leur répression »), condamne fermement la cybercriminalité. L’article 124 dispose notamment : « Quiconque a procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de deux millions de francs CFA à vingt millions. »

Il faut noter que, depuis plusieurs années, plusieurs importants réseaux de cybercriminalité se sont formés au sein de la jeunesse béninoise. Dans le cadre de cette lutte contre les arnaques, les escroqueries et autres délits d’ordre cybercriminel, la police béninoise procède à des arrestations régulières de présumés cybercriminels. Mais, malgré la multiplication des ces arrestations et des condamnations, le fléau demeure présent aux de la couche juvénile.

Surnommé « Le tout puissant Willi », ce jeune cybercriminel selon les témoignages, serait devenu un multimillionnaire grâce à ses activités criminelles sur internet. Après son arrestation, les biens de l’arnaqueur qui narguait tout le monde se disant protégé et intouchable ont été mis sous scellés. Des immeubles, des parcelles et des voitures, des biens portant son nom sont saisis.

