Bénin: le recteur de l’UAC poursuivi pour diffamation

Le recteur de l’université d’Abomey Calavi, Félicien Avléssi est poursuivi devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey Calavi dans une affaire de diffamation.

Le professeur Thiéry Alavo, le promoteur du Centre Edward Platzer a poursuivi au pénal le recteur de l’université d’Abomey calavi (UAC), le professeur Félicien Avléssi pour diffamation. Cette poursuite fait suite à une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat contre le centre Edward Platzer par Cosme ZINSE, fonctionnaire au ministère de l’agriculture. Dans la lettre de 6 pages, l’auteur a dénoncé les préjudices qu’il aurait subi du fait du disfonctionnement de l’entité du professeur Thiery Alavo. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, ce dernier attaque la lettre ouverte qu’il juge « remplie de mensonges et de déclarations diffamatoires ».

Le Professeur Alavo dans sa sa publication sur les réseaux sociaux explique que depuis plus de 15 ans qu’il gère ce Master, il a été plusieurs fois victimes de détournement de fonds et chaque fois « je dois utiliser mes ressources propres pour mener toutes les activités académiques de la formation. Environ 200 personnes ont déjà obtenu ce Master essentiellement grâce à mes investissements personnels. Même le bâtiment de 250 mètres carrés qui abrite le Laboratoire d’Entomologie Appliquée a été construit et équipé avec mes fonds propres. De plus, j’ai souvent versé des allocations financières à mes étudiants quand j’en ai les moyens ; et Cosme ZINSE en a profité aussi (en témoignent les états de paiement qu’il a dûment signés)« , a-t-il publié.

Par ailleurs, explique-t-il, « tous les étudiants sans exception qui ont écrit leur mémoire de fin de formation et qui sont en règle avec l’Université ont terminé leurs études avec succès ». Il poursuit en accusant certaines personnes nommées au décanat et au rectorat de détournement de fonds au moment que lui consent à des sacrifices pour satisfaire ses étudiants.

C’est pourquoi précise-t-il, il a poursuivi le recteur de l’université d’Abomey Calavi et Monsieur Cosme Zinsè devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey Calavi pour diffamation. » Pour ne pas laisser ces gens tromper le peuple Béninois et son gouvernement, j’ai décidé de poursuivre au pénal AVLESSI Félicien et ZINSE Cosme pour diffamation« , publie-t-il.

Le procès en diffamation contre le professeur Félicien Avléssi , recteur de l’université d’Abomey Calavi et Cosme Zinsè est prévu pour le 31 Mai prochain au tribunal d’Abomey Calavi.

La lettre ouverte de Cosme Zinsè