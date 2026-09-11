Bénin : le rebasage fait tomber le ratio dette/PIB 2023 à 46,4 %

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) chiffre à 46,4 % du PIB le ratio de dette publique du Bénin pour 2023 après le rebasage des comptes nationaux, contre 58,1 % avec l’ancienne base. La nouvelle estimation figure dans une note détaillée publiée le 1er septembre 2026, qui mesure les effets du passage de l’année de base 2015 à 2023.

Ce recul de 11,7 points est d’abord un effet statistique : il ne traduit pas une baisse équivalente de l’encours nominal de la dette. Le rebasage porte le PIB 2023 de 11 200,7 à 14 020,2 milliards de FCFA, soit une réévaluation de 25,2 %, grâce notamment à de nouvelles sources de données et à une meilleure couverture d’activités auparavant insuffisamment mesurées.

La même opération réduit mécaniquement de 2,7 points le ratio de pression fiscale. Elle accroît aussi l’écart entre le niveau de dette rapporté au PIB et le plafond communautaire de 70 % retenu dans l’UEMOA, sans modifier à elle seule les montants effectivement dus par l’État.

Pour 2024, les comptes établis sur la nouvelle base évaluent le PIB réel à 15 087,5 milliards de FCFA, correspondant à une croissance de 7,6 %. À prix courants, le PIB est chiffré à 15 436 milliards de FCFA.

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Le BTP et les services davantage mesurés

La révision est particulièrement marquée dans le secteur secondaire, dont la valeur ajoutée est relevée de 56,1 %. Pour les bâtiments et travaux publics, l’écart atteint 111,8 %. Dans le tertiaire, réévalué de 21,1 %, la branche restaurants et hôtels progresse statistiquement de 229,5 % et le commerce de 31,6 %.

L’INStaD explique cette nouvelle photographie de l’économie par l’intégration de résultats issus notamment du Recensement national de l’agriculture, du troisième Recensement général des entreprises, de l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages et de travaux sur le commerce extérieur non enregistré.

Les séries historiques recalculées depuis 1999

Pour préserver la comparabilité dans le temps, l’institut a rétropolé les comptes sur la période 1999-2022. Il indique que les travaux se poursuivent pour mettre à jour la maquette et la série des comptes nationaux trimestriels avec la nouvelle base 2023.