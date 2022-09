Bénin: le projet de budget 2023 de l’assemblée nationale examiné le lundi prochain

Les députés de la huitième législature ont officiellement ouvert mercredi 14 Septembre 2022, la deuxième session extraordinaire de l’année 2022 qui sera exclusivement consacrée à l’examen du projet de budget de l’assemblée nationale gestion 2023. Juste après l’ouverture de la session, les travaux furent renvoyés au lundi 19 Septembre.

La deuxième session extraordinaire de l’année 2022 de l’assemblée nationale s’est ouverte ce mercredi 14 Septembre 2022. La cérémonie d’ouverture de cette session a été présidée par le deuxième vice-président, l’honorable Dakpè Sossou. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour de cette session extraordinaire: l’examen du projet de budget de l’assemblée nationale, gestion 2023.

Après la vérification du quorum et quelques communications, le président de la Commission des finances et des échanges du Parlement, le député du parti UP, le Renouveau, Gérard Gbénonchi a souhaité que les débats en plénière soient ouverts le lundi 19 Septembre. Une demande à laquelle la plénière a accédé.

Ainsi, l’examen du projet de budget de l’assemblée nationale gestion 2023 sera fait le lundi prochain. L’adoption de ce projet de budget est attendu par le gouvernement qui souhaite l’intégrer au plus tard le mardi 20 septembre 2022 dans le Projet de budget général de l’État, exercice 2023.