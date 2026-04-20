Bénin : le procureur spécial de la Criet apporte des précisions sur la procédure d’extradition de Kemi Seba

Alors que l’activiste béninois Kemi Seba a comparu lundi devant un tribunal à Pretoria et reste détenu en attendant une nouvelle audience fixée au 29 avril 2026, le procureur spécial de la CRIET, Mario Metonou, a clarifié la position du Bénin sur une éventuelle extradition.

La question d’une extradition de Kemi Seba vers le Bénin suscite de nombreuses interrogations depuis son arrestation et sa comparution en Afrique du Sud. Mais, selon le paquet de la Criet, la procédure n’a pas encore été enclenchée officiellement.



« À ce stade, la demande d’extradition n’a pas encore été soumise », a déclaré ce lundi, le procureur spécial de la CRIET (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme). Il précise être en train de préparer activement cette demande, qui « s’inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et la République d’Afrique du Sud sont parties« .

En effet, cette déclaration du procureur intervient alors que Kemi Seba de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi , a comparu ce lundi devant un tribunal de Pretoria. À l’issue d’une audience brève, le dossier a été renvoyé au mercredi 29 avril 2026, notamment pour permettre l’examen de la demande de liberté provisoire sous caution introduite par ses avocats.

En attendant cette date, l’activiste reste en détention provisoire accompagné de son fils Khonsou Seba Capo Chichi, âgé de 18 ans, ainsi que François van der Merwe, tous cité dans le dossier.