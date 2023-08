Bénin: le Procureur du tribunal de Calavi met en garde les journaux illégaux

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a rappelé à l’ordre les journaux illégaux qui exercent sur son territoire de compétence. Par la même occasion, le Magistrat a mis en garde « les individus ne remplissant pas les conditions d’exercice de la profession de journaliste ».

Face à « la recrudescence sur les réseaux sociaux de parution de journaux et écrits périodiques sans existence légale et sans que les promoteurs n’aient souscrit aux formalités administratives y relatives », le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Calavi met en garde et invite les concernés à cesser leur activité.

Selon le Procureur, l’agissement des médias illégaux « sème la confusion et obstrue les actes de poursuites ». Il a rappelé que l’édition et la publication de journaux ou d’écrits périodiques sont soumises à un régime de déclaration préalable matérialisée par une décision de la Haac.

« En tout état de cause, les officiers de police judiciaires ont été instruits avec l’appui des structures faîtières des médias aux fins d’interpeller et d’appréhender les auteurs de ces actes répréhensibles », a fermement indiqué le Procureur.