Bénin: le procès du journaliste Maxime Lissanon renvoyé au 08 mars

Après sa comparution ce mercredi 22 février 2023, le journaliste Maxime Lissanon est retourné en prison. Le procès a été renvoyé au 08 mars où il sera probablement situé sur son sort.

Poursuivi pour « d’incitation à la rébellion », Maxime Lissanon était à la barre ce mercredi. Il a été écouté par le Tribunal sur les charges qui pèsent sur lui. Après les débats, devraient suivre les réquisitions du ministère public et les plaidoiries, mais le procès a été renvoyé.

Le 08 mars 2023, le journaliste retournera à la barre, cette fois-ci le procès connaîtra probablement son épilogue. A la prochaine audience, le mis en cause espère surtout une réponse favorable du juge à la demande de remise en liberté provisoire formulée par ses avocats Me Fadé et Me Gbago.

Le journaliste Maxime Lissanon avait été arrêté et déposé à la prison civile d’Abomey suite à une publication le jour des élections législatives de 2023. Pendant que le vote se déroulait, il avait indiqué dans un post publié sur les réseaux sociaux que les mandataires du parti d’opposition Les Démocrates ont été interdits d’accès aux bureaux de vote à Abomey.

Maxime Lissanon soutenu par le parti Les Démocrates

Informé de l’incarcération du journaliste, le parti Les Démocrates a pondu un communiqué pour dénoncer une « détention arbitraire ». Il a apporté tout son soutien au journaliste en attestant le post incriminé. « Nous soutenons que le message rendu public par le sieur Lissanon Maxime sur sa page Facebook, est bien avéré ainsi que nous l’avons mentionné dans les recours adressés à la Cour Constitutionnelle dans le cadre du contentieux post-électoral », a indiqué Nourenou Atchadé.