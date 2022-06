Bénin: le personnel administratif de l’UNSTIM adhère au Syntrasen-Mesrs

Le personnel administratif et technique de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) est désormais membre du Syndicat des Travailleurs Administratifs, Techniques et de Service de l’Education Nationale (SYNTRATSEN) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS). La déclaration d’adhésion a été reçue par une délégation conduite par Alain Gédéon Gbladja, président national du SYNTRATSEN.

L’UNSTIM d’Abomey dispose désormais d’un bureau syndical. Une première depuis la création de cette université thématique. Pour l’occasion, le recteur Joachim Gbénou n’est pas resté en marge. Sa présence remarquable a d’ailleurs ravi Alain Gédéon Gbladja. « C’est la 2ème fois de ma vie que pour l’installation d’un bureau syndical dans une université, je me retrouve à côté de l’autorité rectorale », a-t-il déclaré.

A l’issue du processus électoral supervisé par le président du bureau national, c’est la liste « Solidarité agissante » de Serge Sessou qui a gagné. C’est lui qui a donc la lourde tâche de diriger le bureau syndical du SYNTRATSEN au sein de l’UNSTIM d’Abomey pour un mandat de 4 ans. Il sera accompagné dans sa mission par Akim Adénon au poste de Secrétaire administratif ; Diane Adanvoedo au poste de Trésorière générale ; Assibe Bissiriou, Secrétaire chargé de la communication et Associé Loko au poste de Chargé des Affaires Culturelles et des Revendications.

Serge Sessou et son équipe ont promis de mettre en avant l’intérêt général et agir pour le bien-être des travailleurs de l’UNSTIM. « Nous allons agir ensemble afin que tout le personnel administratif se sente vraiment concerner par les actions à mener pour le bien-être de tous », a-t-il déclaré. Pour la réussite de leur mandat, ils ont reçu les précieux conseils du Professeur Joachim Gbénou, qui a rappelé son parcours syndical à l’assistance.