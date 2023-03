Bénin: le pasteur de l’église URHC impliqué dans une s3xtape condamné

Interpellés et placés en détention préventive, le pasteur de l’église URHC de Za-Kpota et son amante dont les nudes se sont retrouvées sur les réseaux sociaux sont désormais fixés sur leur sort.

Le Tribunal d’Abomey a condamné les deux fidèles excommuniés de l’église URHC de Za-kpota impliqués dans une s3xtape. L’audience qui a conduit à leur condamnation s’est tenue le lundi 27 Février 2023 au tribunal d’Abomey.

A l’issue du procès, les deux tourtereaux sont reconnus coupables des faits de publication obscène et atteinte à la pudeur et ont été condamnés à 24 mois de prison dont 8 mois fermes et au payement d’une amende de 50.000 FCFA chacun.

Tout est partie d’une s3xtape qui a fait le tour de la toile au Bénin. dans la vidéo abondamment relayée, deux (02) fidèles de l’église Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) sont vues en pleins ébats. Accusé d’adultère, car la femme était mariée à un autre homme au moment des faits, selon les accusations de leur congrégation, les deux coupables ont été isolés par leur église.

En effet, face à leur acte qui entache l’honneur de l’église, les responsables n’ont pas tardé à réagir. Avec l’autorisation du Comité suprême de l’église URHC, le Comité départemental a décidé d’exclure de sa communauté les deux (02) mis en cause qui ne pourront plus fréquenter aucune paroisse de l’église URHC. Après cette sanction, ils ont été ensuite interpellés et placés en détention préventive pour publication d’images obscènes et atteinte aux mœurs.