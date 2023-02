Bénin: le parti LD confie ses députés à Dieu avant leur installation

Ce samedi 11 février 2023, le parti d’opposition Les Démocrates a organisé des séances de prières en faveur de ses députés, élus le 8 janvier dernier. Les membres du parti et les nouveaux parlementaires se sont retrouvés à la mosquée de Zongo et après à la Paroisse Saint Michel de Cotonou pour implorer la grâce du Seigneur.

28 contre 81, les députés Démocrates auront du mal à s’imposer à l’Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature qui démarre dans quelques heures. La tâche sera difficile et contraignante au vue des défis qui se pointent à l’horizon et des attentes de leurs mandants.

Pour effectuer cette traversée de désert qui s’annonce sans y laisser de grosses plumes, le parti implore la grâce et la bénédiction de Dieu pour ses élus. Au cours d’une séance de prière tenue à la mosquée centrale de Zongo et une messe organisée à Saint Michel, Éric Houndété et Cie ont sollicité la protection du créateur pour mener à bien leur mission parlementaire.

Cette démarche du parti peut paraître insolite, mais elle est pleine de sens lorsqu’on regarde de plus près leurs parcours difficile pendant les élections législatives de janvier. Repêché de justesse grâce à une décision de la Cour constitutionnelle, LD est revenu dans la course en tant 7e parti dont le dossier a été validé par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Moins attendu dans cette course électorale, le parti a surpris avec ses scores, notemment les percées réalisées dans les grandes villes. Avec 24% des suffrages exprimés LD s’en est sorti avec 28 sièges sur les 109 au total.