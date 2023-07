Bénin: le parti LD annonce son premier congrès ordinaire

- Publicité-

En Conseil national ce samedi, le parti Les Démocrates a fixé la date de son premier congrès ordinaire.

Les 14 et 15 octobre 2023 à Parakou, les responsables, militants et sympathisants du parti Les Démocrates seront en congrès ordinaire, le premier depuis la reconnaissance légale du parti en 2020 par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP).

Selon les dispositions statutaires du parti, le Congrès ordinaire doit se tenir chaque trois ans après un Conseil national. Les responsables du parti sont donc en parfaite harmonie avec les textes de leur organisation politique.

Ce congrès qui va se tenir à moins de trois ans des élections générales de 2026 aboutira à la prise de grandes décisions pour la vie du parti. Déjà, le renouvellement et le renforcement des instances du parti sont prévus à l’issue du congrès. De nouvelles têtes sont annoncés dans les différents bureaux dirigeants.