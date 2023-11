Bénin: le parti LD adresse une demande d’audience à Paul Hounkpè

Le parti Les Démocrates (LD) souhaite échanger avec le président du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè. Dans ce cadre, le parti de Boni Yayi a adressé une correspondance en date du 10 novembre 2023 au Secrétaire Exécutif National (SEN) de la FCBE.

Conformément à l’une de ses résolutions prises lors du congrès tenu en octobre, le parti Les Démocrates pose des actes pour le renforcement de ses liens avec les autres formations politiques de l’opposition. Dans une lettre de demande d’audience signée pour ordre par Eugène Azatassou, les démocrates ont exprimé leur volonté d’échanger avec le parti FCBE.

Le parti LD souhaite renforcer les liens avec les autres forces politiques de l’opposition de notre pays afin qu’ensemble nous puissions trouver des voies et moyens pour établir une coopération fructueuse et constructive dans l’intérêt supérieur de la nation et du bien-être de nos concitoyens.

Eugène Azatassou