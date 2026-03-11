Bénin : le nouveau siège de l’Assemblée nationale sera livré en décembre 2026

En visite sur le chantier du futur siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, le président du Parlement, Joseph Djogbénou, a été informé de l’évolution des travaux. Selon les responsables du projet, l’infrastructure devrait finalement être livrée en décembre 2026, soit quelques mois après la date initialement prévue.

La construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Bénin entre dans sa phase finale. Mardi 10 mars 2026, le président de l’institution parlementaire, Joseph Djogbénou, s’est rendu sur le site du chantier à Porto-Novo pour constater l’état d’avancement des travaux.

Au cours de cette visite, le Directeur général de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), Moïse Achille Houssou, a présenté un point détaillé sur l’évolution du projet. À l’en croire, les travaux progressent mais la livraison de l’infrastructure interviendra finalement en décembre 2026, alors que la date contractuelle initiale était fixée à fin septembre de la même année.

Selon les responsables du chantier, plusieurs éléments techniques expliquent cet ajustement du calendrier. Il s’agit notamment de l’aménagement paysager du site, de l’installation du mobilier dans les bureaux, de l’équipement audiovisuel de l’hémicycle, en particulier le système de sonorisation, ainsi que des travaux liés à la décoration intérieure et aux dispositifs de sécurité.

Le projet prévoit également l’intégration d’infrastructures spécifiques, dont un centre médico-social destiné à répondre aux besoins du personnel et des usagers de l’institution.

Prenant la parole à l’issue de la visite, le président de l’Assemblée nationale a salué la vision des autorités béninoises dans la réalisation de cette infrastructure.

