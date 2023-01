Bénin: le mythique groupe ivoirien Magic System en concert à Cotonou

Le célèbre groupe ivoirien de genre zouglou Magic System sera en concert au Bénin le week-end prochain pour le grand bonheur de leurs fans béninois. La nouvelle a été annoncée par le leader du groupe, A’salfo, à travers une publication sur ses réseaux sociaux.

Bonne nouvelle pour les fans du groupe ivoirien Magic System. Les membres de ce groupe réputé pour les chansons à thème festif vont fouler le sol béninois dans le cadre de la première édition du Festival de la jeunesse et de la musique (Fejem), qui aura lieu du 27 au 29 janvier 2023.

L’information a été rendue publique ce mardi 23 janvier par Salif Traoré alias A’salfo dans un post sur ses réseaux sociaux. « Magic System sera en concert ce week-end à Bohicon (28/01) et Cotonou (29/01). Et Debordo Leekunfa fera partie de la délégation. Imaginez le show qui vous attend« , a écrit l’artiste et commissaire général du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua).

A peine annoncée, la nouvelle suscite déjà un véritable engouement dans le rang des internautes béninois, comme le prouvent les nombreux commentaires. « Le mimi on t’attend tu es trop bon, merci au vieux asalfo pour la confiance placé en toi« , « Je suis content, deux que mes artistes bien aimés viennent chez moi ma ville résidente et ma ville natale« , « Debordo que je cherche depuis des années là ? Le show sera chaud« , peut-on entre autres lire dans les commentaires.