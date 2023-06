Bénin: le ministre Romuald Wadagni attendu mardi prochain à l’Assemblée nationale

- Publicité-

Le ministre d’Etat chargé de l’économie, les finances et la coopération, Romuald Wadagni, est attendu à la séance plénière convoquée par le bureau de l’Assemblée nationale pour le mardi 13 Juin.

La session plénière convoquée par le bureau de l’assemblée nationale neuvième législature connaitra la présence d’un membre du gouvernement en l’occurrence du ministre d’Etat chargé de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni.

Il est invité par la représentation nationale pour participer à cette plénière dont l’un des points inscrits à l’ordre du jour concerne le débat d’orientation budgétaire. En effet, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finance, le membre du gouvernement en charge de l’économie informe le parlement sur la politique économique et sociale du gouvernement selon le document de programmation budgétaire et économique pour une période donnée et les documents de programmation pluriannuels de dépense.

C’est dans le cadre de ce débat d’orientation budgétaire, que le ministre de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni est attendu mardi prochain au palais des gouverneurs à Porto Novo.

L’argentier national évoquera également face aux députés le bilan d’exécution au cours du second quinquennat en cours depuis deux ans, le programme d’action du gouvernement 2021-2026.

La session du mardi prochain autour du débat d’orientation budgétaire permettra à la neuvième législature de se faire une idée sur ce que sera le budget général de l’Etat gestion 2024 avant son adoption en conseil des ministres.