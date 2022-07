Bénin: le ministre Jean-Michel Abimbola fait chevalier de la légion d’honneur française

Le ministre béninois du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a été fait chevalier de la légion d’honneur française. Il a reçu la médaille des mains de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture de la République française, le mardi 26 juillet 2022 à Cotonou.

Jean-Michel Abimbola est désormais chevalier de la légion d’honneur française. Il s’agit d’une distinction honorifique qui vient couronner les efforts du ministre béninois dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts. Il a accueilli cette distinction avec joie et justifie sa détermination au quotidien pour l’atteinte de résultats probants.

« Dans notre parcours, il nous arrive souvent de trébucher, de tomber et même parfois, de nous blesser. Le plus important, dit-on, ce n’est pas de s’attarder sur ces blessures, mais de se relever et de recommencer la marche en avant, en évitant les obstacles ayant provoqué la chute. Le plus important, c’est aussi de toujours croire en soi, de s’investir avec la même détermination tout en ayant, chevillée au corps, la foi qui autorise tous les espoirs », a déclaré Jean-Michel Abimbola.

Pour Jean-Michel Abimbola, cette distinction honorifique témoigne de l’intérêt porté à son parcours, pas en tant que chef, « mais en tant qu’humble serviteur de l’Etat béninois auprès du ministère du Tourisme, de la culture et des arts, l’un des piliers du Bénin révélé ».