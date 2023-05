Bénin: le ministre Alassane Seidou présente le bilan final du drame de Dassa

- Publicité-

Suite à la question d’actualité adressée au gouvernement par des députés du parti Les Démocrates, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a présenté le bilan final de l’accident suivi d’incendie survenu à Dassa-Zoumè le dimanche 29 janvier 2023. Un bus de la compagnie Baobab et un camion étaient impliqués dans cet accident.

Le ministre Alassane Seidou était devant la représentation nationale ce jeudi 04 mai 2023 pour répondre aux préoccupations des députés de l’opposition sur le drame de Dassa-Zoumè. Sur la première question qui concerne le bilan à ce jour, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a présenté les chiffres à sa disposition. Selon le Ministre, sur les lieux de l’accident, il a été enregistré 20 décès et 24 blessés de gravité variable et une personne indemne. Mais le bilan a évolué par la suite.

Selon son exposé, le bilan final du drame fait état de « 16 survivants dont une personne indemne ; 14 personnes guéries après avoir bénéficié d’une prise en charge gratuite et de qualité au CNHU et au centre de traitement des épidémies de l’hôpital de zone de Calavi ». Le Ministre a ajouté que sur les 16 survivants, une personne avec des blessures légères a préféré se faire soigner dans une clinique privée.

En ce qui concerne les pertes en vies humaines, Alassane Seidou a dénombré « 29 décès dont 20 personnes décédées calcinées sur les lieux. Une personne décédée sur le trajet Dassa-Cotonou au cours de l’évacuation et 08 personnes décédées au CNHU en soins intensifs ». Pour rappel, le bus de la Compagnie Baobab avait à son bord, 42 passagers et le camion avait 03 personnes à bord.

Cet accident avait plongé le Bénin dans le deuil. Face à la gravité des faits, le gouvernement a pris plusieurs mesures et le dossier a été confié à la justice pour situer les responsabilités. Des responsables de la Compagnie de transport Baobab avaient été déposés en prison avant d’être relâchés et mis sous convocation.