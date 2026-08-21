Bénin: le ministère fixe les Journées pédagogiques nationales des enseignants pour les 3 et 4 septembre 2026

​Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle a annoncé l’organisation de l’édition 2026 des Journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation (JPNRC) des enseignants.

Publié le 21 août 2026 à 10:09 · Mis à jour le 21 août 2026

Par une note circulaire datée du 19 août 2026, signée par le Secrétaire général du ministère Cyrille Aïnamon, l’institution fixe la tenue de ces assises au jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2026.

​Une organisation structurée en deux phases

​Destinées à l’ensemble des acteurs du Réseau d’encadrement et d’animation pédagogiques (REAP), ces journées constitueront un cadre d’échange stratégique pour l’amélioration de l’offre éducative.

La première journée, prévue le jeudi 3 septembre, sera consacrée au développement des thèmes transversaux retenus pour l’année scolaire à venir. La seconde journée, le vendredi 4 septembre, sera quant à elle dédiée aux travaux disciplinaires regroupant les enseignants par discipline, spécialité ou métier.

​Mobilisation générale et suivi rigoureux des présences

​Le ministère a instruit les directeurs départementaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour convoquer les encadreurs d’ateliers ainsi que les enseignants des établissements publics et privés sur les différents sites de regroupement retenus.

​Afin de garantir l’effectivité des participations, les autorités ministérielles ont instauré un suivi strict : un point exhaustif des absences par site est attendu au Secrétariat général du ministère au plus tard le vendredi 11 septembre 2026 à 12 heures précises.