Bénin: le MESTFP lance le recensement de quatre catégories d’enseignants

Le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) a lancé le recensement des enseignants ACDPE des promotions 2009, 2012, 2014 et 2016 recrutés sur la base de diplômes académiques.

C’est par une note de service en date de ce vendredi 29 Juillet 2022 et signé du secrétaire général du ministère que l’information est portée à l’attention des directeurs départementaux des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle.

Selon la note de service, les directeurs départementaux des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle sont priés de faire parvenir à la direction de l’enseignement secondaire général à Porto Novo, la liste des enseignants concernés en service dans leur département respectif.

Lesdites listes sont attendues au plus tard le vendredi 12 Août 2022 en version électronique. Le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle invite les directeurs départementaux des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle à faire les diligences nécessaires pour convoyer les listes dans le délai.