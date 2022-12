Bénin: le MESTFP a lancé les inscriptions à titre payant dans les LTA

Le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle (MESTFP) a lancé les inscriptions pour l’accès dans les Lycées Techniques Agricoles (LTA).

Les élèves qui ambitionnent de se faire former dans les lycées agricoles peuvent faire la démarche pour leur inscription. Le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle a en effet ouvert les inscriptions à titre payant dans les lycées techniques agricoles.

L’inscription leur est ouverte depuis le 15 Décembre 2022 et se poursuivra jusqu’au vendredi 27 Janvier 2023. Le dépôt des dossiers de candidature peut se faire à la direction de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle sise à Sikêcodji à Cotonou ou dans les directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Selon un communiqué du MESTFP, les établissements concernés par ces inscriptions à titre payant pour la formation dans les métiers agricoles et assimilés sont les lycées technique agricole de Djougou, de Kika, d’Ina, de Savalou, d’Adjahonmè, d’Akodeha, d’Adja-Ouèrè, de Natitingou et le Lycée agricole Médji de Sékou.