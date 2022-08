Bénin: le gouvernement salue la performance de Laurence Gbayé, 1ère des filles au BAC 2022

Laurence Evania Gbayé, première des filles au Baccalauréat 2022 a été honorée par le gouvernement à travers trois ministres. Elle a reçu les félicitations et encouragements de Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et ses collègues Éléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Kouaro Yves Chabi, Ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle.

Classée première des filles au BAC 2022 avec une moyenne générale de 18,22, Laurence Evania Gbayé a suscité l’administration des ministres Véronique Tognifodé, Éléonore Yayi Ladékan et Kouaro Yves Chabi. Ils sont fiers de la performance de la jeune fille de 16 ans et estiment que cela conforte « le Gouvernement dans ses actions de promotion et de valorisation des filles, femmes de demain ».

Laurence Evania Gbayé est la preuve que les filles ont aussi leur place sur les bancs d’école. Le gouvernement l’a compris et compte intensifier ses actions en faveur de la scolarisation des filles. Selon la ministre Eléonore Yayi Ladékan, le « gouvernement continuera de mettre en place les mécanismes nécessaires pour faciliter la scolarisation, le maintien et l’excellence des filles à l’école ». Elle a d’ailleurs promis que des dispositions seront prises pour assurer des opportunités de bourses à la jeune bachelière.

Il faut souligner que Laurence Evania Gbayé a passé le Baccalauréat série C. Elle est originaire de Bantè, une commune du département des Collines.