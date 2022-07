Bénin: le gouvernement ordonne la suppression des « milices » organisées au sein de l’UAC

Face aux dérapages observés de la part de certaines institutions spécialisées des organisations estudiantines de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), le ministre de l’intérieur et de la sécurité a tapé du poing sur la table. Le Comité d’ordre, de discipline et d’épanouissement des étudiants (Code), la Garde fédérale et la Brigade rouge, qualifiées de milices, sont dans le viseur du ministre Alassane Séïdou.

« Les Organisations estudiantines sont appelées à mettre fin à l’existence des milices organisés en « code », « garde fédérale, « brigade rouge », etc ». C’est une instruction du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique (Misp), qui accuse ces groupes de commettre des « sévices graves sur leurs camarades étudiants et même sur les usagers du campus ».

Dans un communiqué datant du jeudi 21 juillet 2022, le ministre Alassane Séïdou a fait savoir que les groupes visés sont responsables de dérives contraires à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur. « En tout état de cause, les dispositions sont prises pour que les auteurs de ces actes de violences intolérables soient interpellés afin qu’ils répondent de leurs forfaitures devant les juridictions compétentes », lit-on dans le communiqué.