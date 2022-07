Bénin: le gouvernement met fin à l’établissement de CNI non biométriques

Le gouvernement a décidé de mettre fin à l’établissement de cartes nationales d’identité (CNI) non biométriques. C’est l’une des décisions prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 06 juillet 2022.

Au Bénin, il ne sera plus possible de se faire établir une carte nationale d’identité non biométrique. Désormais, seul l’établissement de la Carte Nationale d’Identité Biométrique (CNIB) sera possible. Elle est établie par l’Agence nationale d’Identification des Personnes (ANIP), selon les modalités définies par le décret n° 2020-396 du 29 juillet 2020.

Après un début difficile, l’ANIP est parvenue à mettre au point ses différents services pour satisfaire en un temps record les demandeurs de la CNIB. Ce résultat a encouragé la décision du gouvernement. « Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l’établissement des cartes d’identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux », lit-on dans le compte-rendu du Conseil.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Carte Nationale d’Identité Biométrique (CNIB)

La Carte Nationale d’Identité Biométrique (CNIB) est un document officiel certifiant l’identité de son titulaire, sur la base de son numéro personnel d’identification. La carte nationale d’identité biométrique est multifonctionnelle.

Tout béninois âgé de 18 ans révolus doit être titulaire de la carte nationale d’identité biométrique.

Toutefois, il peut être délivré une carte nationale d’identité biométrique à une personne mineure à la demande de l’autorité parentale ou du tuteur.

La carte nationale d’identité biométrique est établie en République du Bénin par l’Agence Nationale d’identification des personnes (ANIP).

Pièces à fournir…

Pour faire une demande d’établissement de la Carte Nationale d’Identité Biométrique (CNIB), il faut les pièces suivantes :

acte de naissance sécurisé ;

certificat d’Identification Personnelle ;

une photo bijou ;

preuve de la profession (facultative) ;

preuve du groupe sanguin (facultative) ;

frais de dossier : 6000 F CFA