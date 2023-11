Bénin: le gouvernement fait un rappel important aux exportateurs de soja

Le gouvernement du président Patrice Talon fait des précisions sur la gestion de la Contribution à la Recherche et à la promotion Agricole (CRA) fixée à 30 FCFA/Kg. C’est à travers un communiqué publié ce mardi 28 Novembre par le secrétaire général du gouvernement.

Dans son communiqué, le secrétaire général du gouvernement rappelle aux producteurs de soja, aux opérateurs économiques et à l’ensemble de la population, que la Contribution à la Recherche et à la promotion Agricole (CRA) fixée à 30 FCFA/Kg par le Gouvernement est perçue au cordon douanier et à la charge exclusive de l’exportateur.

« Il revient avec insistance aux services de l’Etat que certains acheteurs de soja font croire aux producteurs que la contribution à la promotion et à la recherche agricole perçue au cordon douanier , fixée à 30fcfa/kg par le gouvernement n’est pas effective. Ce faisant, ces acheteurs s’emploient à maximiser leur marge bénéficiaire et à éroder les gains des producteurs« , mentionne le gouvernement dans son communiqué.

Face à cet état de chose, il rappelle que la Contribution à la Recherche et à la promotion Agricole est perçue au cordon et à la charge exclusive des exportateurs.

Le communiqué du gouvernement