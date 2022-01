Bénin: le gouvernement dissout le Conseil National du Dialogue Social (CNDS)

Le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) est dissous et remplacé. Ses missions sont désormais prises en charge par la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives. Cette nouvelle structure regroupe tous les acteurs concernés par le dialogue social, aussi bien ceux du secteur public que ceux du privé.

Le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) et ses démembrements n’existent plus. Le gouvernement a annoncé ce mercredi l’abrogation du décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement de ladite structure.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.