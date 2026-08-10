Bénin : Le gouvernement célèbre l’excellence artisanale lors de la JAB 2026

L’édition 2026 de la Journée de l’Artisanat Béninois (JAB) s’est achevée mardi 21 juillet à Cotonou par la distinction de six artisans dans trois catégories. Les lauréats ont reçu des récompenses financières allant de 2 à 3 millions de francs CFA, en plus d’un trophée.

Organisée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, chargé de la Formation professionnelle, à travers la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin), la cérémonie était présidée par la ministre Awaou BACO. Le président du Conseil économique et social, Conrad Gbaguidi, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, ministres conseillers et autres personnalités y ont également pris part.

Placée sous le thème « Artisans béninois : engagés et compétitifs », cette édition a mis l’accent sur le savoir-faire, l’innovation et la contribution des artisans à l’économie nationale. Les autorités entendent faire de l’artisanat un levier de création d’emplois, de développement des compétences et de valorisation du patrimoine béninois.

Trois catégories de distinction

Dans la catégorie « Engagement », Afiavi Honorine Tossa a remporté le premier prix, doté de 3 millions de francs CFA et d’un trophée. Sewa Etienne Dekpey a obtenu le deuxième prix, accompagné d’une récompense de 2 millions de francs CFA et d’un trophée.

Le prix de l’« Artisan méritant en situation de handicap » a été attribué à Fidèle Kandi-Sounon, qui reçoit 3 millions de francs CFA et un trophée. Franck Adomalinkpo, classé deuxième, a obtenu 2 millions de francs CFA et un trophée.

Dans la catégorie « Prix de l’innovation artisanale », Christine Mintri a décroché le premier prix, également doté de 3 millions de francs CFA et d’un trophée. Leila Kinlodon a reçu le deuxième prix, assorti de 2 millions de francs CFA et d’un trophée.

Au total, les six distinctions principales représentent 15 millions de francs CFA de récompenses financières, hors trophées.

Le président de la CMA-Bénin, Soufiyanou Imorou, a déclaré que les artisans distingués incarnaient « une histoire de courage », mais aussi l’effort des familles et la formation des apprentis. Il a souligné leur contribution à la construction de l’économie nationale.

La cérémonie a également récompensé onze lauréats du Quiz artisanal. Chacun a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA, soit une enveloppe globale de 5,5 millions de francs CFA.

Cette initiative vise notamment à faire mieux connaître les métiers de l’artisanat, à susciter l’intérêt des jeunes et à renforcer la visibilité d’un secteur qui rassemble de nombreuses activités de production et de services.

S’adressant aux artisans, la ministre Awaou Bacо les a appelés à poursuivre leurs efforts en matière d’innovation, de formation et de transmission des compétences. Elle a également cité l’intégrité, la discipline, le professionnalisme et le souci du travail bien fait parmi les conditions de la compétitivité du secteur.