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Bénin: le gouvernement autorise l’avancement au 12ème échelon pour plus de 1 000 agents de l’État

Le Conseil des ministres a autorisé l’avancement au 12ème échelon des agents de l’État remplissant les conditions d’ancienneté et de mérite. Cette décision met fin à l’attente de 1 110 fonctionnaires qui étaient bloqués au 11ème échelon à la date du 31 décembre 2025.

Edouard Djogbénou
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Bénin: le gouvernement autorise l’avancement au 12ème échelon pour plus de 1 000 agents de l’État
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Cette mesure découle de la loi du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique, qui a porté la carrière des fonctionnaires à 15 échelons contre 12 auparavant. Par suite, l’accès au 12ème échelon, qui était un avancement de grade (au choix et au mérite), est désormais perçu comme un avancement d’échelon, donc automatique. Cependant, il fallait attendre l’aboutissement des travaux de la commission en charge de l’élaboration des dispositions réglementaires complémentaires pour rendre effective la mise en œuvre de la réforme. L’autorisation actuelle permet de sauvegarder les intérêts des agents et de faciliter l’intégration de la réforme dans le Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paie (SIGRHP).

Par ailleurs, selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet, les agents de l’État admis à la retraite dont la situation n’est pas à jour bénéficieront d’une reconstitution de carrière et d’une révision de leur pension de vieillesse. Les ministres sectoriels ont reçu des instructions pour appliquer cette décision sans délai.

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