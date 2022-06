Bénin: le gouvernement autorise la réalisation du 5e RGPH

Le gouvernement autorise la réalisation du cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH5). C’est l’une des décisions prise en Conseil des ministres ce mercredi 22 juin 2022.

Après le 4e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH4) réalisé en 2013, le Bénin s’apprête à lancer le RGPH5. Ce mercredi, le Conseil des ministres a donné son accord et désigné les membres du Comité national qui aura la charge des travaux.

Les quatre premières éditions ont permis de constater que notre pays comptait 3.331.210 habitants en 1979, 4.915.555 en 1992, 6.769.914 en 2002 et 10.008.749 en 2013.

Les données attendues du 5e recensement général de la population et de l’habitat permettront de « mesurer les progrès accomplis et d’assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l’agenda 2030 des Nations unies sur les Objectifs de Développement Durable, l’agenda 2063 de l’Union africaine, la Stratégie décennale de la Banque Africaine de Développement et l’accord de Paris sur les changements climatiques ».

Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) consiste à collecter, évaluer, à exploiter, à traiter, à analyser et à publier les données socio-démographiques se rapportant à un moment donné à l’ensemble de la population résidente et de l’habitat d’un pays donné.