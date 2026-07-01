Bénin: le gouvernement approuve la contractualisation pour le lancement du projet e-learning dès la rentrée 2026-2027

Le gouvernement a approuvé la contractualisation avec plusieurs prestataires pour le déploiement du télé-enseignement dans les universités publiques. Ce projet, qui vise à moderniser les pratiques pédagogiques et à garantir un accès équitable à un enseignement d’excellence, démarrera dès la rentrée académique 2026-2027.

La phase pilote se concentrera sur les quatre universités publiques du pays : l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), l’Université de Parakou (UP), l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) et l’Université Nationale d’Agriculture (UNA). Le modèle sera ensuite progressivement étendu à tous les niveaux du système éducatif béninois.

Les contrats validés par le Conseil des ministres couvrent l’aménagement d’amphithéâtres dédiés à Abomey-Calavi, Parakou et à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou. Ils concernent également le développement de la plateforme nationale etudiant.bj, l’assistance technique en assurance qualité, la conception audiovisuelle des studios de télé-enseignement et la vidéoprojection.