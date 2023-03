Bénin: le gouvernement annonce l’intensification de la lutte contre la cybercriminalité

Le gouvernement a réagi à la polémique suscitée par la traque lancée contre les cybercriminels, notemment ceux qui excellent dans la cyber-arnaque. La position du gouvernement sur le sujet a été livrée par son Porte-parole Wilfried Léandre Houngbédji. Face à la presse ce vendredi 03 mars 2023, il a annoncé que la lutte sera désormais permanente.

Pas de répit dans la traque contre les cybercriminels. Le message du Porte-parole du gouvernement est clair. « Sur la cybercriminalité, je crois que c’est un chantier qui va être désormais permanent. Parceque, tant que les réseaux existent, il y aura toujours des gens pour se comporter autrement que les textes l’autorisent », a-t-il déclaré.

Puisqu’il y aura toujours des gens pour se mettre en délicatesse avec les lois, de la même façon sur les réseaux sociaux, on entend bien qu’il y aura pas de répit. Et parcequ’il y aura pas de répit, il s’entend aussi que la police ne puisse pas dormir sur ses lauriers. Wilfried Léandre Houngbédji

Le Porte-parole du gouvernement a martelé que « chaque fois qu’il y aura nécessité de faire des opérations », la police fera son travail sur la base d’indices probants et des informations pouvant permettre de remonter à une filière. Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que la lutte contre la cybercriminalité n’est dirigée contre personne et que la police agit pour le bien et la quiétude de toute la société.

Pour rappel, la lutte contre la cybercriminalité a concrètement démarré depuis 2017 où le code du numérique a été voté et promulgué. Pour plus d’efficacité, l’Etat a mis en place une unité spéciale au sein de la police. Il s’agit de l’OCRC, bras armé de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) chargée de juger les personnes coupables de la cybercriminalité.