Bénin: le gouvernement annonce le recrutement de 88 agents au profit du ministère des Sports

C’est ce qui justifie l’avis de recrutement de quatre-vingt huit (88) agents, à raison de quatre (04) agents par stade, lancé par Oswald Homeky, ministre chargé de la jeunesse et de la culture. D’après le communiqué du ministère, le dossier de candidature est à déposer, au plus tard le lundi 28 février 2022, au Secrétariat administratif du ministère, au niveau des Directions départementales ou à envoyer par mail à l’adresse : [email protected]

Dans sa volonté de révéler le sport béninois à la face du monde, le président Patrice Talon a initié un projet de dotation des 77 communes du pays de stade omnisports de type moderne. C’est ainsi que pour le compte de son premier quinquennat, les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades ont été lancés en juillet 2018. Ses stades construits et livrés dans les 22 différentes communes, vont bénéficier d’un mécanisme efficace de gestion et d’entretien.

