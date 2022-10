Bénin: le gouvernement annonce le recrutement de 100 auditeurs de justice

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 26 octobre 2022, le gouvernement a décidé de recruter 100 auditeurs de justice. Il s’agit d’un concours de recrutement inscrit au titre de l’année 2022.

Le gouvernement annonce un nouveau concours de recrutement de personnel au profit du secteur de la justice. Le Conseil des ministres de ce jour a indiqué que 100 auditeurs de justice seront recrutés au titre de l’année 2022 à l’issue d’un concours, dont les modalités de participation seront précisées par les ministères concernés.

Selon le gouvernement, « les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d’animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles, pour plus de célérité et d’efficacité dans le traitement des dossiers. Ce recrutement participe donc de la bonne administration de la justice et de l’amélioration des prestations dans le sens de la satisfaction des justiciables ».

Ce recrutement s’annonce après celui de 2020, annulé pour raisons d’irrégularités et fraudes. Dans ce dossier, quatre personnes avaient été poursuivies pour tricherie et fraudes. En première instance au tribunal de Cotonou, deux des mis en causes (candidates) avaient écopé de trois ans de prison dont un (01) ferme. Un autre prévenu (cadre du ministère de la Justice) avait été, quant à lui, condamné à 6 mois de prison avec sursis. Par contre, le quatrième accusé Pacôme K avait été relaxé par la justice.

Il faut souligner qu’après l’annulation du concours, le gouvernement avait ordonné la reprise de la composition en novembre 2021, avec 1 496 candidats dont 1 051 de sexe masculin et 445 de sexe féminin.