Bénin: le gouvernement annonce l’acquisition de 500 caméras piétons au profit des policiers et douaniers

A l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2023, le gouvernement a annoncé le renforcement de la sécurité des personnes et des biens par la dotation de la police en matériel technique.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le gouvernement prévoit l’acquisition de 500 caméras piétons et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l’exploitation des données produites, au profit de la police et de la douane. « Ces équipements sont destinés au renforcement de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la prévention des incidents au cours des interventions des agents de Police ou de Douane », a précisé le Conseil.

Ces équipements qui seront mis à disposition de la police et de la douane permettront de faire aisément « le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs grâce à la collecte de preuves tangibles, de même qu’ils aideront à la lutte contre la corruption et à un meilleur respect de la déontologie dans la Police et la Douane ».