Bénin: le festival de cadeaux continue sur Canal+

Le festival de cadeaux continue sur Canal+ afin de vous permettre de passer d’agréables moments de vacances en compagnie de vos enfants et de votre famille. L’information a été rendue publique dans la matinée de ce lundi 3 juillet 2023, au cours d’une conférence de presse dans les locaux de la direction de Canal+ Bénin.

Démarré depuis le mois de mai 2023, le festival de cadeaux sur Canal+ se poursuit encore au cours de ce mois de juillet. « Nous sommes ravis d’annoncer à tous nos abonnés que le festival de cadeaux sur Canal+ se poursuit », a révélé Barnes Pemen Vidjannagni, responsable à la Communication de Canal+ Bénin, lors de la conférence de presse tenue ce lundi 3 juillet 2023 dans la salle de conférence de la direction Générale de Canal+ Bénin, entrant dans le cadre du lancement des activités du mois de juillet 2023. La programmation de ce mois de juillet 2023 est exclusivement béninoise.

Une programmation exclusive et béninoise

Au cours du mois de juillet 2023, Canal+ met à la disposition de tous ses abonnés, mais surtout Béninois, une programmation exclusive et premium. Et pour cause, ce mois est dédié aux Béninois à travers la diffusion de programmes alléchants, surtout en matière de cinématographie sur les bouquets Canal+. « Nous avons l’engagement, la volonté ferme de continuer à valoriser nos abonnés, à leur montrer que Canal+ innove tous les jours et va à la recherche des contenus exclusifs et surtout identitaires, qui leur permettent de s’identifier à des programmes, de se sentir pris en compte », a laissé entendre Barnes Pemen Vidjannagni.

Comme programmes, vous aurez droit au « Black Santiago Club», la première série Canal+ Originale 100% made in Bénin, composée de huit épisodes de 52 minutes chacune, qui sera diffusée chaque lundi du mois de juillet, à raison de deux épisodes par diffusion. La première diffusion qui aura lieu ce soir à partir de 20h30 sur Canal+ Première, sera ouverte à tous les abonnés (même ceux qui n’ont pas un abonnement en cours de validité). Vous aurez aussi droit au film africain, « The Woman King , le blockbuster qui retrace l’histoire extraordinaire des Agodjié, une unité de guerrière qui protégèrent le royaume de Danxomey au XIXe siècle. Il y aura également un cycle « Grand Spectacle », avec les blockbusters, « un talent en or massif », « Moonfall », « Base secrète ». Sur les chaînes Canal+ Sport, il y aura « The Last Dance », la série documentaire évènement autour du phénomène Michael Jordan, La Première League Summer Séries, Des Nouveaux combats UFC, des Grands Prix de Formule 1 et le tournoi de Wimbledon. Et sur les chaînes thématiques, il sera question des nouvelles saisons de « Maida » sur A+, « Abuja » sur Nollywood TV et « Umunede »sur Nollywood Epic, la Nouvelle série inédite « Ailes brisées », sur Novelas TV, la finale du « Meilleur Pâtissier », saison 11 sur Cuisines et pour finir, « Places aux révisions » sur Nathan + pour se préparer pour la rentrée scolaire.

Une belle offre pour profiter de tous ces programmes inédits

Cependant pour permettre aux abonnés d’accéder à ces programmes et à ces contenus inédits, Canal+ leur offre une promotion spéciale du 03 juillet au 02 août 2023. « Nous avons à cœur de faire profiter à tous nos abonnés de cette offre et nous souhaitons que chacun puisse vraiment bénéficier de l’offre pour suivre les différents programmes que nous avons, notamment le « Black Santiago Club », « The Woman King », a laissé entendre Boris Agbeley, Head of Customer Value Management de Canal+ Bénin. Pour donc y arriver, il vous suffit de rajouter 2000fcfa à votre formule habituelle pour avoir une formule supérieure, selon Boris Agbeley. Autrement dit, si vous êtes un abonné de la formule Access (5000 FCFA), lors du réabonnement, vous payez 7000FCFA pour profiter de la formule Access+ (15.000FCFA). Et pareil pour les autres types d’abonnement.

Pour rappel, vous pouvez aussi suivre « Black Santiago Club », sur l’application Canal+ comme les autres programmes. Il faut noter que l’application est accessible à tous les abonnés, quelqu’en soit votre formule. Elle fait d’ailleurs partie du package Canal+.

Par ailleurs, pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de se rapprocher de l’une des boutiques de CANAL+ sur toute l’étendue du territoire national, ou de composer *880# pour les abonnés MTN, et *855# pour les abonnés Moov Africa. Mais il faut noter que l’offre est valable une seule fois durant la période promotionnelle. Vous pouvez aussi contacter le service client qui est au 7055. Et le plus que l’on puisse dire est qu’il peut vous recevoir dans diverses langues nationales à savoir le Mina, le Fongbé, le Dendi, le Bariba, le Goungbé.