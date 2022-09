Bénin: le DG SIRAT placé sous convocation dans un dossier de passation de marché public

Quatre agents de la société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) ont été interpellés le vendredi 16 Septembre 2022 et gardés à vue à la brigade économique et financière. Le DG de la structure quand à lui est placé sous convocation.

Sale temps pour certains agents de la société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT). Selon les informations de « Le Potentiel », les agents concernés ont été interpellés le vendredi 16 Septembre dernier et séjournent actuellement dans les locaux de la brigade économique et financière.

Il leur est reproché des irrégularités dans un processus de passation de marché public. Les mis en cause dans ce dossier, sont gardés à vue et seront présentés leurs heures à venir au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Les personnes concernées par ce dossier sont le responsable des marchés publics, son rapporteur et deux autres membres de la commission. Convoqué dans le cadre du même dossier, le directeur général de cette structure fut placé sous convocation.

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) est une agence de réalisation des infrastructures routières. Les personnes poursuivies dans ce dossier sont soupçonnées d’irrégularités dans l’attribution d’un marché de construction routière.