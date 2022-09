Bénin: le DG des douanes réagit à l’attaque terroriste contre le poste de Guéné

Au petit matin de ce mercredi 14 septembre 2022, des hommes armés ont pris pour cible le poste de douane de Guéné, dans la commune de Malanville. Quelques heures après le drame, le Directeur Général des douanes et droits indirects, Alain Hinkati, a réagi.

Selon Alain Hinkati, la Situation est désormais sous contrôle au poste de douane de Guéné. Quelques heures après l’attaque terroristes, le premier responsable des disciples de Saint Mathieu dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour la protections de ses éléments et des populations environnantes. En effet, l’alerte a été donnée à la hiérarchie militaires pour renforcer la présence des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la zone.

Le bilan provisoire de l’attaque fait état de deux (02) civils tués et d’un douanier blessé. Depuis décembre 2021 oû le Bénin a connu la première attaque terroriste, c’est la première qu’un poste douanier a été attaqué. Les policiers et les militaires étaient jusque-là les plus touchés par le phénomène.