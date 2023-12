Bénin: le DG Agetip inculpé dans 2 dossiers de près de 2 milliards de francs CFA

- Publicité-

Comparu lundi 11 Décembre 2023 devant la CRIET, le directeur général de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public au Bénin (AGETIP Bénin) est inculpé dans un double dossiers de 1,7 milliards de francs CFA.

On en sait un peu plus sur la poursuite judiciaire enclenchée contre Raymond Adekambi devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le directeur général pde l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public au Bénin (AGETIP Bénin) est mis en cause dans deux dossiers différents.

Selon Banouto, le montant cumulé du préjudice mis à la charge du patron de l’AGETIP s’élève à plus de 1,7 milliard FCFA.

Lors de cette comparution, des détails ont été révélés concernant les accusations portées contre la société « patcettestructure », dont le principal client est l’État béninois. Selon les éléments présentés devant la juridiction, il apparaît que Raymond Adékambi est impliqué dans deux affaires distincte.

- Publicité-

Aperçu de la double procédure

Le premier dossier dans lequel le patron de l’AGETIP Bénin est impliqué concerne une affaire de détournement présumé d’une somme de 1,6 milliard FCFA. Raymond Adékambi est poursuivi dans cette affaire en compagnie d’un chef d’entreprise.

Selon les faits exposés par la partie civile, représentée par un actionnaire de l’AGETIP Bénin, il a été constaté qu’une somme de plus de 1,6 milliard de FCFA a été retirée sans que les projets auxquels ces fonds étaient destinés n’aient été lancés. L’actionnaire a précisé que ces fonds proviennent de partenariats conclus par le ministère du cadre de vie en vue de financer ces projets.

Les financements des projets doivent être garantis par la BIDC et la BOAD, pour des montants de cinq milliards FCFA et près de quatre milliards FCFA. Ces institutions financières ont alloué respectivement neuf cent millions FCFA et sept cent millions FCFA pour le démarrage des travaux.

- Publicité-

L’exécutif béninois a pris la décision de suspendre le démarrage des projets, considérant qu’ils ne sont plus prioritaires à leurs yeux, a expliqué le représentant de l’AGETIP Bénin.

Selon les déclarations du représentant de la partie civile, il a été constaté lors de l’assemblée générale des actionnaires que la somme de 1,6 milliard de francs n’est plus disponible dans les caisses de l’AGETIP Bénin. Afin de faire toute la lumière sur cette situation préoccupante et d’identifier les responsables de cette importante somme d’argent manquante, une procédure judiciaire a été initiée.

Convoqués à la barre, les deux prévenus ont tous deux plaidé non coupables. Après la présentation de l’accusation, l’avocat du coaccusé du directeur général de l’AGETIP Bénin, maître Abalo, a formulé une demande de remise en liberté provisoire pour son client. Selon le conseil, le prévenu n’a aucun lien avec cette affaire.

« Il ne comprends pas ce qu’on lui reproche. C’est un chef d’entreprise, il n’a rien avoir dans la gestion de l’AGETIP », a défendu l’avocat qui a assuré à la Cour la représentativité de son client.

Le ministère public s’est fermement opposé à la requête de la défense. Le substitut du procureur spécial a vivement répliqué en soulignant que l’accusé ne bénéficie d’aucune garantie quant à sa représentativité. Il a fermement recommandé aux juges de rejeter la demande de l’avocat.

La Cour a validé le mandat de dépôt des accusés. Elle a fixé la date du 15 janvier 2024 pour examiner la question de la mise en liberté provisoire et la poursuite des débats.

Un second dossier de plus de 100 millions

Le dossier de détournement présumé de 1,6 milliards FCFA n’est pas le seul dans lequel le directeur général de l’AGETIP Bénin est impliqué. Raymond Adékambi est actuellement poursuivi devant la juridiction spéciale pour une autre affaire. Selon les accusations, il est poursuivi pour des actes préjudiciables estimés à 113 millions de FCFA.

Pour l’instant, peu d’informations sont disponibles concernant cette affaire. Lors de l’audience, la présumée victime de cette deuxième affaire n’a pas répondu à sa convocation devant le tribunal.